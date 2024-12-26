Ранние признаки рака прямой кишки

Даже один симптом — повод для диагностики

Рак прямой кишки — это одно из самых распространенных онкологических заболеваний, которое может развиваться незаметно на ранних стадиях, потому важно обращать внимание на все изменения, связанные с функционированием кишечника.

Одним из первых и наиболее распространенных симптомов является изменение привычного ритма работы кишечника. Это может проявляться в виде запоров, диареи или чередования обоих состояний, а также изменения в консистенции стула. Кал может стать тонким, лентообразным, что говорит о сужении просвета прямой кишки.

«Наличие крови в испражнениях — это тревожный симптом, способный свидетельствовать о различных патологиях, включая рак. Кровь может быть ярко-красной или темной, и ее появление требует немедленного обращения к врачу. Кровь бывает и невидима невооруженному глазу, поэтому анализ кала на скрытую кровь является важным диагностическим методом», — информируют проктологи.

Регулярные боли или дискомфорт в животе, особенно в нижней части, считаются признаком воспалительных процессов или опухолевых образований. Может также ощущаться чувство давления, боли, жжения или дискомфорта в области прямой кишки. Нарушение работы кишечника часто вызывает и вздутие живота.





«Многие пациенты сообщают о чувстве, что кишечник не опустошается полностью после дефекации. Это бывает связано с наличием опухоли, которая препятствует нормальному проходу кала», — отмечают специалисты.

Резкое снижение веса без видимых причин часто тоже сигнализирует о раке. Если вы заметили, что теряете вес, важно проконсультироваться с врачом. Постоянная усталость и общая слабость — еще одно проявление.

Несколько или даже один из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются более двух-трех недель, являются основанием для диагностики. Раннее выявление рака прямой кишки значительно повышает шансы на успешное лечение и полное выздоровление.

Факторы риска, увеличивающие вероятность развития рака прямой кишки:

• возраст — рисков больше после 50 лет;

• семейный анамнез — наличие случаев рака прямой кишки у близких родственников;

• воспалительные заболевания кишечника — язвенный колит, болезнь Крона;

• полипы в прямой кишке — доброкачественные образования, которые могут перерождаться в злокачественные;

• нездоровый образ жизни — неправильное питание, низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем.