Рак языка может развиться от горячего питья

Постоянные повреждения органа приводят к болезни

Язык человека подвергается частым повреждениям: то мы его прикусываем, то обжигаем, кому-то могут натирать протезы или иные ортодонтические конструкции. Между тем с языком следует обходиться бережнее.

«Диагностика языка осложняется постоянным изменением состояния слизистой, но всяческих травмирований следует избегать, потому что они могут спровоцировать развитие онкопроцесса, а лечение языка затруднительно», — предупреждают онкологи.

Симптомами рака языка могут быть язвы, опухоли, болевые ощущения и сложности с глотанием, изменившийся голос, онемевший язык или язык, поменявший цвет или текстуру.

Вызвать патологию могут курение, употребление алкоголя, инфекция ВПЧ (вирус папилломы человека), плохая гигиена ротовой полости, хронические воспалительные заболевания, а также горячие пища и напитки.