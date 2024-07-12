Работа сменами неожиданным образом сказывается на мужском здоровье

Режим может отразиться на длительности полового акта

Новое исследование ученых медуниверситета в Китае показало, что от нарушений сна и продолжительной посменной работы мужское репродуктивное здоровье может пострадать.

Участниками эксперимента стали свыше 1200 представителей сильного пола. Из них 399 работали посменно, а 148 человек от этого количества также жаловались на проблемы со сном. Остальные трудились в обычном графике.

«Установлено, что от сменного графика ухудшается качество сна, что отражается на уровне тестостерона и также может нарушать выработку гормонов, вызывая гипогонадизм — недостаточность яичек, отчего случается преждевременная эякуляция, ухудшаются репродуктивные возможности и эректильная функция», — сообщается об исследовании.

Представители науки также отметили, что мужчины, трудившиеся в сменном графике меньше года, не сильно пострадали в плане своего сексуального здоровья, а вот те, кто так работал год и дольше, чаще сталкивались с ранним семяизвержением.