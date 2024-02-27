Пять причин лишнего веса у ребенка

Это нельзя оставлять без внимания

Детям обычно присущ хороший метаболизм: полученные калории у них быстро расходуются. Если вы замечаете, что ваш ребенок значительно выделяется на фоне сверстников большей массой тела, нужно понять, почему так происходит.

«Не надо создавать у ребенка комплекс по поводу лишних килограммов, но помочь ему прийти в форму необходимо, поскольку избыток жировой массы вредит здоровью», — отмечают врачи.

Первая причина может быть скрыта в наследственности. Если родители склонны к лишнему весу, они должны с ранних лет приучать ребенка к правильному питанию и физической активности. И лучше показывать любовь к ЗОЖ личным примером.

Вторая причина — питание по аппетиту, а не по чувству голода, когда ребенок кусочничает, выбирает более вкусное и дающее быстрое наслаждение. Это тоже может быть семейной привычкой.

Третья — дефицит подвижности. Детям до шести лет показана двигательная активность продолжительностью не менее трех часов в сутки, подросткам активно гулять нужно не менее часа, но даже этого минимума, как правило, современные дети лишены.

Четвертый путь к лишнему весу — долгий досуг перед телевизором, компьютером или гаджетом. Залипая в экран, дети часто лакомятся чем-то вкусным, но совершенно неполезным.

Пятая причина набора килограммов связана с низкой стрессоустойчивостью: если ребенка что-то беспокоит и он не знает, как с этим справиться, он может «заедать» свои переживания.