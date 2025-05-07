Пять преимуществ сна голышом

Почему полезно отказаться от пижамы

Качество сна существенно отражается на нашем здоровье и самочувствии, а на то, насколько сон будет хорошим и комфортным, влияет даже наличие или отсутствие на нас одежды. Ученые доказали, что спать без пижамы гораздо полезнее. Каковы же преимущества сна голышом?

1. Регуляция температуры тела. Сон без одежды может способствовать более комфортному и глубокому сну, ведь когда тело свободно, оно легче поддерживает оптимальную для себя температуру, что важно для достижения фазы глубокого сна. Это снижает вероятность ночных пробуждений и улучшает общий уровень отдыха.

2. Поддержка здоровья кожи и половых органов. Без одежды коже легче «дышать», а пижама может создавать условия для накопления влаги и пота, что благоприятно для размножения бактерий и грибков. Ложась спать обнаженным, вы позволяете коже оставаться сухой и чистой, а это снижает риск кожных заболеваний и даже служит профилактикой молочницы у женщин.

3. Улучшение циркуляции крови. Отсутствие ограничений в виде одежды благотворно для циркуляции крови. Хорошее кровообращение важно для общего здоровья — так доставляется кислород и питательные вещества ко всем органам и частям тела, что, в свою очередь, способствует восстановлению и регенерации.

4. Повышение уровня интимности. Для пары сон в обнаженном виде укрепляет эмоциональную связь, повышает степень интимности и частоту сексуальных актов. Контакт «кожа к коже» содействует выработке гормона окситоцина, усиливающего привязанность и доверие между партнерами.

5. Снижение стресса. Обнажение дарит телу ощущение расслабленности и свободы. Это позволяет сократить стрессовое воздействие и тревожность, расслабляя и лучше подготавливая ко сну.