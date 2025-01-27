Пять ошибок при использовании небулайзера дома

Что-то ухудшает состояние прибора, а что-то — ваше здоровье

Ингаляции при помощи небулайзера обладают высоким терапевтическим эффектом при заболеваниях дыхательной системы: гайморитах, трахеитах, бронхитах, пневмоний и прочих. Небулайзеры просты в использовании и подходят взрослым и детям. Однако в случае с домашними приборами могут допускаться ошибки в эксплуатации.

«Первая ошибка кроется в самостоятельном подборе лекарства. Неправильный выбор отхаркивающего препарата может вызвать приступообразный кашель и увеличить количество мокроты. Обращайтесь к врачу для назначения подходящей терапии», — говорят специалисты Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска.

Вторая ошибка — отказ от небулайзера при температуре. Современные небулайзеры используют холодный пар, который не влияет на температуру тела, поэтому ингаляции можно проводить даже тогда, когда градусник выдает повышенные значения.

Третье, чего могут не учесть при эксплуатации небулайзера, — то, что для приборов в качестве «заправки» подходят не все средства, так что нужно избегать эфирных масел, минеральной воды, растительных отваров, пищевой соды и спиртосодержащих растворов — они могут повредить прибор и вызвать аллергические реакции.

«Четвертая ошибка — это неправильное дыхание. Дышите ровно и спокойно. При заболеваниях трахеи и гортани делайте вдох через рот, задерживайте дыхание на две секунды, выдыхайте через нос. При заболеваниях носоглотки дышите носом. Не делайте глубоких вдохов, чтобы не вызвать головокружения», — отмечают медики.

Пятое, что важно знать, — нельзя пользоваться небулайзером сразу после другого человека. Обязательно обрабатывайте мундштук и маску антисептиком после каждого применения, особенно если прибором лечатся несколько людей.