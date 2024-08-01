Пять мифов о ротавирусе

С чем на самом деле связано название болезни

Ротавирус — это инфекционное заболевание, являющееся наиболее частой причиной диареи у детей, потому и первый миф сопряжен с тем, что страдают от ротавируса только дети.

«Детский организм просто заболевает первым, но позже болезнь скашивает и взрослых. Однако для ребенка до пяти лет ротавирус представляет особую опасность, поскольку рвота и диарея приводят к сильному обезвоживанию организма, при котором может требоваться госпитализация», — говорят медики.

Второй миф — о том, что недуг передается «через рот». Однако своему названию ротавирус обязан не рту, а латинскому слову rota — колесо, потому что внешним видом частицы вируса напоминают колеса с четко очерченными ободками. А вот заражение вирусом осуществляется не только через грязные руки, касающиеся рта. Помимо несоблюдения личной гигиены, болезнь может быть вызвана плохо вымытыми фруктами и овощами, некипяченой водой, а также передаться воздушно-капельным путем.

Третий миф гласит, что ротавирус относится к обычному кишечному расстройству, с которым можно справиться без врачебной помощи. В действительности же ротавирусом атакуются слизистые оболочки желудка и кишечника, нарушается работа ферментных систем, прекращается всасывание жидкости в кровоток, что приводит к серьезным осложнениям и даже угрожает летальным исходом.

«Четвертый миф — о незаразности больного при отсутствии симптоматики. На деле, и это доказано учеными, человек, перенесший инфекции, еще довольно продолжительное время выделяет вирус — до 30 дней», — сообщают специалисты.

Миф пятый касается не только ротавируса, но и других вирусов, которые люди по незнанию лечат антибиотиками. Но антибиотики здесь помогут только тогда, когда к вирусной присоединяется бактериальная инфекция, в отдельном же случае ротавируса требуются противовирусные препараты. Поэтому терапия всегда должна осуществляться под контролем врача.