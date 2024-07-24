Пять мифов о растворимом кофе

Так ли ужасен напиток на самом деле

Растворимый кофе является популярным продуктом, ведь он очень удобен в использовании. Однако вокруг него существует множество мифов, которые способны сбивать потребителей с толку. В день рождения растворимого кофе, отмечаемый ежегодно 24 июля, попробуем развенчать наиболее распространенные заблуждения о напитке.

Миф 1. Растворимый кофе — это всегда некачественный продукт. Это самое распространенное суждение. На самом деле существует множество брендов, которые предлагают растворимый кофе достойного качества из отборных сортов арабики, на рынке представлены даже премиальные сорта. Некоторые потребители также считают, что растворимый кофе насыщен химикатами и консервантами. Тем не менее есть производители, использующие натуральные методы обработки, сохраняющие вкус и аромат напитка. При выборе растворимого кофе обращайте внимание на маркировку и ищите продукты без добавок и консервантов.

Миф 2. Растворимый кофе вызывает язву желудка. Исследования показывают, что кофе, в том числе растворимый, сам по себе не вызывает язв. Основными факторами, способствующими появлению язвы, являются бактерия Helicobacter pylori и постоянное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов. Умеренное питье кофе не приведет к язве, если у вас нет предрасположенности к этой патологии.

Миф 3. Растворимый кофе повышает давление. Кофе может вызывать кратковременное увеличение давления, однако у большинства людей это не приводит к значительным долгосрочным изменениям. Важно помнить, что индивидуальная реакция на кофеин различна и у кого-то наблюдается более выраженная чувствительность, а у кого-то вовсе отсутствует типичная реакция. А вообще, после первоначального увеличения частоты сердечных сокращений и незначительного повышения давления кофе способствует его снижению, ведь за дело берется мочегонное действие.

Миф 4: Растворимый кофе приводит к обезвоживанию. У кофе легкий диуретический эффект, потому умеренное потребление напитка не спровоцирует значительного обезвоживания, что доказано учеными. При этом выпить стакан воды после чашки крепкого кофе для сохранения баланса жидкости в организме не будет лишним.

Миф 5: Растворимый кофе содержит больше кофеина, чем молотый. В действительности содержание кофеина в обоих вариантах во многом зависит от способа приготовления и размера порции, но усредненно одна чайная ложка растворимого кофе заключает в себе меньше кофеина, чем та же чашка свежезаваренного молотого кофе.