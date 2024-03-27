Пупок человека содержит порядка двух тысяч бактерий

Многие из них защищают организм

Анализы соскобов у людей, принимавших участие в исследовании на изучение бактериального мира пупка, показали, что в этой части тела может находиться от 1400 до 2000 микроорганизмов.

Важно, что определенные бактерии направлены на защиту нас самих, если бы их не было, человек мог бы столкнуться с вредоносными организмами и кожными инфекциями.

Наличие полезных бактерий не означает, что нужно пренебрегать правилами гигиены, за пупком тоже необходимо ухаживать и даже полезно устраивать ему такую процедуру.

Интересно, что бактериальный комплекс всякого человека индивидуален, и он способен подвергаться изменениям, а влияют на это такие факторы, как образ жизни, питание, конечно, гигиена и прочее. Кстати, как раз бактерии наделяют каждое тело особым запахом.