Психотерапия способна заменить антидепрессанты

Общение со специалистом может давать такой же эффект, как таблетки

Воздействие психотерапии на человека, страдающего депрессивными признаками, сопоставимо с влиянием на организм антидепрессантов при той же симптоматике.

Проведено наблюдение за 416 пациентами с сердечной недостаточностью, имеющими депрессивное расстройство, половине из которых были прописаны таблетки, а другой половине показана психотерапия по методике поведенческой активации. Определено, что способы лечения равноценны.

«Участниками психотерапии отмечено улучшение не только психического, но и физического здоровья: пациенты стали реже обращаться за неотложной помощью, а также меньше времени проводить в стационаре. Тяжесть депрессивной симптоматики через шесть месяцев уменьшилась практически на 50 процентов у всех людей: и тех, что были в психотерапии, и тех, что получали медикаментозное лечение», — сообщается об исследовании.

Поскольку доказана результативность обоих методов, в случаях, когда удается обойтись без препаратов, пациенты могут выбирать, каким способом лечиться.