Психологические причины лишнего веса

Что заставляет человека переедать

Иногда переедание, приводящее к набору веса, бывает связано с психологическими факторами. В этих случаях еда для человека становится неким инструментом, выполняющим ту или иную функцию. Рассмотрим, какие установки мешают стать стройнее.

Лишний вес может быть способом защиты от агрессивного поведения окружающих, если человек стал объектом для насмешек, эмоциональных нападений, оскорблений. Срабатывает следующая установка: вы можете меня бить, ругать, кричать на меня, я ничего не почувствую, я в броне.

«Некоторые люди, которые боятся вступать в отношения, а точнее опасаются, что эти отношения причинят им боль, при помощи лишнего веса пытаются себя оградить от близости. Вес в этом случае набирается неосознанно и для того, чтобы на человека не обращали внимания, не интересовались им, чтобы он потерял свою привлекательность», — говорят психологи.





У кого-то лишний вес появляется из-за привычки заедать стресс, сформированной еще в детстве. Это называется заменой радости. Взрослый человек при помощи съеденных продуктов избавляется от негативных эмоций, пусть и облегчение бывает временным.

Если человек живет «в режиме жертвы», он тоже делается склонным к избыточному весу. Причина — в оторванности от собственного тела и ощущений, он так далек от себя, что не в состоянии определить, когда наступает насыщение во время еды.

«Вес может стать предлогом для поражения. Установки, что карьера делается только стройными, или что любви достойны только худые, или объяснение отсутствия у себя семьи или работы наличием лишнего веса свойственны тем людям, которые предпочитают ничем не заниматься, кроме жалоб и перекладывания ответственности», — объясняют специалисты.





Лишний вес бывает последствием гастрономических поощрений, когда человек награждает себя за что-то вкусной едой. Это тоже тянется из детства. Если вы склонны к набору веса, лучше придумать иные способы премирования.

Кто-то поправляется из-за ностальгии по ушедшему счастью. Человек может жить прошлыми моментами, в которых он чувствовал себя счастливым, и греться этими воспоминания, заедая тоску. Здесь стоит найти положительные моменты в настоящем, иначе жизнь пройдет мимо, пока вы будете оглядываться назад.

Еще одна психологическая причина лишнего веса бывает скрыта в бегстве от одиночества, когда пища делается определенной имитацией общения. С таким поведением чаще сталкиваются женщины.