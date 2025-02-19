Проживание в микроквартире вызывает ментальные нарушения

Как страдает здоровье в жилище небольшой площади

Своя квартира — большая радость и достижение, потому люди стремятся обзавестись личной жилплощадью при первой же возможности. Даже когда денег недостаточно, многие соглашаются на небольшое количество квадратных метров, главное — своих.

Однако психологи предостерегают людей от покупки и даже аренды жилья, площадь которого не превышает 28 квадратных метров. В таких квартирках, считают специалисты, велики риски столкнуться с депрессией, апатией и повышенной раздражительностью.

«У человека возникает ощущение загнанности в клетку, он чувствует себя беспомощным и не видит возможностей для преодоления возникающих трудностей, что ведет к ментальным нарушениям», — сообщают психологи.

Для комфортного проживания только одному человеку требуется как минимум 35 «квадратов», а когда мы говорим про семью, то в личном пространстве нуждается каждый — своя комната позволяет полноценно отдыхать, пребывать в ресурсном состоянии и ощущать психологическое благополучие.

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