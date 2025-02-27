Протеин: пить или не пить

Когда прием добавки оправдан, а когда вредит

Протеин, он же белок, является одним из трех макронутриентов, необходимых для нормального функционирования нашего организма, два других — это углеводы и жиры. Протеины состоят из аминокислот, представляющих собой строительные блоки для клеток, тканей и органов. Белки играют ключевую роль в различных физиологических процессах, таких как рост и восстановление тканей, синтез гормонов и ферментов, а также функционирование иммунной системы.

Зачем нужен протеин:

• строительство и восстановление тканей — протеин необходим для роста и восстановления мышечной массы;

• энергетическая функция — хотя углеводы и жиры являются основными источниками энергии, белки также могут использоваться организмом с этой целью при нехватке других макронутриентов;

• поддержание иммунной системы — белки участвуют в производстве антител и других компонентов иммунной системы, что помогает организму защищаться от заболеваний;

• регуляция гормонов и ферментов — многие гормоны и ферменты являются белками, и они участвуют в различных биохимических реакциях в организме;

• состояние кожи, волос и ногтей — протеины играют важную роль в поддержании структуры и здоровья кожи, волос и ногтей.





Кому рекомендуется употреблять протеин. Спортсменам и людям, занимающимся физической активностью, увеличенное потребление белка помогает в восстановлении и росте мышечной массы после тренировок. У людей, стремящихся похудеть, протеин содействует контролю аппетита и чувству сытости, что позволяет снижать общую калорийность рациона. У пожилых людей с возрастом мышечная масса может уменьшаться, поэтому важно поддерживать достаточное потребление белка для сохранения мышечной функции и здоровья. Вегетарианцам и веганам — тем, кто не употребляет животные продукты, — следует уделять особое внимание потреблению белка из иных источников.

Важно! Перед приемом протеина следует проконсультироваться с врачом.

Протеин повредит: людям с заболеваниями почек — избыточное потребление белка критично при патологии почек, так как почки вынуждены работать усерднее для выведения излишков азота, который образуется при расщеплении белков; людям с аллергией на белок; людям с определенными метаболическими расстройствами — эти патологии могут требовать ограничения потребления белка; тем, кто неправильно использует протеиновые добавки, — пьет их без необходимости или в чрезмерных количествах, что опасно дисбалансом в рационе и негативными последствиями для здоровья.