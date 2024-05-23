Простые углеводы считаются главными врагами кожи

Они вредят коллагену

Бессмысленно ходить по косметологам и бороться с признаками старения, если при этом потреблять большое количество быстрых углеводов.

«При регулярном и избыточном потреблении сахаросодержащих продуктов не стоит удивляться ранним морщинкам, ведь сахар препятствует работе коллагена — именно этот белок ответственен за гладкую и упругую кожу. А от сахара случается гликация — это процесс, когда сахара соединяются с белками, что приводит к уплотнению коллагена и морщинам, а также утрате кожей влаги», — предупреждают дерматологи.

Помимо сахара, нужно быть осторожнее и с прочей едой, богатой простыми углеводами. Кстати, простые углеводы содержатся и в алкогольных напитках, потому от частого распития спиртного появляется сосудистая сеточка на лице и мелкие морщины.

Чтобы продлить молодость кожных покровов, рекомендуется есть больше клетчатки и белка, высыпаться и не подвергаться стрессу.