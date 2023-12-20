Простое упражнение улучшает мозговую деятельность

Его следует практиковать в течение рабочего дня

Представители науки определили, что за счет минутных приседаний, практикуемых трижды в час, можно улучшить кровоток к мозгу, а значит, посодействовать своим когнитивным функциям и концентрации.

Специалисты поделили участников эксперимента на две группы, где одной приходилось на протяжении трех часов сидеть не прерываясь — это была контрольная группа, а другой нужно было по 60 секунд заниматься полуприседаниями каждые 20 минут. Всего добровольцами выполнялось по 15 приседаний в минуту. В результате у приседающей группы путем решения тестовых заданий были отмечены лучшие когнитивные способности.

К опыту были подключены молодые здоровые люди без вредных привычек, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, при этом не ведущие активную жизнь, а также не принимающие какие-то медикаменты.