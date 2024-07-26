Простатит и аденома могут развиться у мужчины от сидячей работы

Также есть риски появления варикоцеле

Если у мужчины сидячая работа, врачи советуют разбавить жизнь активностью, чтобы сохранить здоровье простаты. По-возможности, нужно разминаться в течение дня, а также включить в досуг тренировки.

«Долгое сидение чревато нарушенным кровообращением и застойными явлениями, особенно страдает предстательная железа, что опасно воспалительными процессами и бактериальными инфекциями — со временем это может привести к простатиту. Также при кислородном голодании простаты вероятно появление аденомы», — предупреждают урологи.

Сидячий образ жизни вызывает и варикоцеле — это варикозное расширение вен гроздевидного сплетения семенного канатика, при котором мужчина может жаловаться на болезненность и отечность паховой области.

Разогнать кровь в течение дня получится даже сидя, для этого понадобится совершать напряжения лобково-копчиковых мышц, вращения тазом, скручивания и наклоны корпуса по сторонам.

«Для мужского здоровья также важно не перегревать паховую область, не сидеть в позе „нога на ногу“, носить белье из натуральных тканей, регулярно заниматься сексом для обновления эякулята и активации кровотока, принимать контрастный душ для тренировки сосудов (только разумные температуры), отказаться от вредных привычек и периодически посещать уролога», — говорят врачи.

Отметим, каждому мужчине, достигшему 45 лет, необходимо сдать анализ крови на ПСА — это простатспецифический антиген, являющийся не только маркером патологий простаты, но и выполняющий биологическую задачу по разжижению семенной жидкости после эякуляции. Еще благодаря ПСА вырабатываются противоопухолевые вещества. Анализ необходимо провести даже при отсутствии жалоб и при хорошем результате повторять каждые пять лет.

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