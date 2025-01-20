Просмотр рилсов уничтожает серое вещество мозга

Зависимость от коротких видео сравнивают с наркотической

Ученые из Китая сопоставили привычку смотреть короткие видео с героиновой зависимостью. По мнению экспертов, рилсы вызываю привыкание и оказывают разрушающее действие на мозг.

«Просмотр таких роликов по полтора часа ежедневно уже через два месяца приводит к снижению объема серого вещества в орбитофронтальной коре мозга», — сообщается об исследовании.

Отметим, серое вещество осуществляет контроль всех функций организма, сюда входят и мышечная активность, и сенсорное восприятие, например зрение, слух, и память, и эмоции, и речь. Орбитофронтальная кора принимает участие в механизмах подкрепления, принятия решений и ожиданий, этот отдел мозга оповещает о предстоящих наградах и наказаниях в определенных ситуациях и являет собой ключевую структуру, ответственную за адаптивное обучение.

Людям, зависимым от рилсов, также требуется больше времени на засыпание, а половина любителей быстрого контента сталкивается с бессонницей.

Кроме этого, у поклонников рилсов падает концентрация — от вредной привычки их внимание на чем-либо может удерживаться не более 47 секунд.

И даже это не все неприятные последствия: у 64% людей, просматривающих рилсы, ученые определили развитие тревожности, а у 50% также диагностировали клиническую депрессию.