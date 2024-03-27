Промокшим ногам нужен массаж

Это позволит не заболеть

Весной погода бывает довольно непредсказуемой, и, если в межсезонье промочить ноги, можно столкнуться с простудой или обострением хронического заболевания.

«Если вы промочили ноги на улице, важно сразу же снять мокрую обувь и носки. Затем можно сделать согревающую ванночку для ног, но при условии, что у вас нет повышения температуры, или просто принять теплый душ, после надо хорошо просушить ноги и надеть чистые носки», — говорят медики.

Согреть ступни поможет и массаж — это улучшит циркуляцию крови. Для массирования можно использовать согревающую мазь, а потом надеть теплые носки.

Также рекомендуется выпить теплый чай и по возможности больше не подвергать себя переохлаждению.

«Обязательно следует дать организму, испытавшему стресс, отдых, так что после всех процедур лучше лечь в постель», — отмечают врачи.

Если возможности оказаться дома сразу или просто переобуться нет, постарайтесь хотя бы высушить свою обувь и носки. Не стоит ходить весь день в мокром, если случилось промочить ноги по пути на работу, например.

При первых признаках недомогания после переохлаждения лучше скорее обратиться к врачу и приступить к лечению.