Проглоченная ребенком батарейка может стать причиной летального исхода

Как скоро проявляются негативные последствия

Проглоченная батарейка входит в перечень наиболее распространенных причин попадания детей в больницу, причем такое случается не только с малышами до пяти лет, но и с ребятами, которые уже ходят в школу. Что делать, если ребенок проглотил батарейку? Действовать надо немедленно.

Проглоченная батарейка провоцирует разрушение живых тканей, потому что случается:

• электрохимический ожог — если батарейка разрядилась, она все равно даст ток, контактируя со слизистыми;

• выделение щелочи — при разрушенном корпусе батарейки наблюдается вытекание электролита;

• механическое давление — батарейкой могут перфорироваться стенки внутренних органов.

Время и реакции: спустя 15—30 минут после того, как ребенок проглотил батарейку, начинаются химические реакции, через 2 часа ребенок пострадает от глубокого ожога слизистых, за 6—8 часов имеется вероятность развития прободения пищевода, через сутки риски умереть возрастут.





Не в каждом случае можно узнать именно от ребенка, что он проглотил батарейку: кто-то еще не умеет говорить, другие сказать об инциденте боятся. Заподозрить, что батарейка в организме ребенка, можно по этой симптоматике: отказу от пищи, слюноотделению, рвоте (в ней может присутствовать кровь), кашлю, удушью (при перекрывании дыхательных путей), боли в области груди или живота, черному или кровянистому стулу (это говорит о внутреннем кровотечении), повышенной температуре тела (так развивается воспаление).

«Когда батарейка застревает в пищеводе, неблагоприятная симптоматика проявится быстрее. При прохождении батарейки в желудок признаки бывают менее выражены, но угроза здоровью так же велика», — предупреждают эндоскописты.

Не делайте этого, когда батарейка проглочена:

• Не пытайтесь вызвать рвоту — есть риски повреждения пищевода.

• Не давайте пить или есть — так ускорится химическая реакция.

• Не ждите, что батарейка выйдет естественным образом.

• Не пытайтесь «вытянуть» батарейку обратно при помощи магнита.





Что предпринять: позвонить в скорую помощь или поехать в больницу самостоятельно; обязательно уведомить врача о том, какого типа батарейка проглочена; попросить ребенка вести себя спокойно, чтобы не произошло смещения батарейки от активных движений.

После определения места, где остановилась батарейка, медики примут решение о дальнейшей тактике — чаще это оперативное вмешательство.

Для предотвращения несчастного случая: храните батарейки там, где ребенок не сможет их найти; проводите регулярную проверку отсеков питания у игрушек, чтобы они были закрыты и ребенок не имел возможности добраться до батарейки; не оставляйте что-либо в разобранном виде в поле детской доступности; вышедшие из строя батарейки старайтесь сразу сдать на утилизацию.

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