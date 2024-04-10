Профилактику недержания обеспечат эти упражнения

Метод считается универсальным

Недержание мочи может развиться при старении организма, от того, что мочевой пузырь гиперактивен, либо забеспокоить от стресса: стрессовое недержание проявляется неконтролируемым выделением мочи, связанным с повышением внутрибрюшного давления — оно может быть спровоцировано кашлем, чиханием, смехом, физическими нагрузками, даже подъемом с постели. Недержание случается, если организму даются серьезные физические нагрузки, при лишнем весе или его вызывает беременность и роды.

«Если недержание провоцирует гиперактивный мочевой пузырь, пациент сталкивается с непроизвольным выделением мочи при стремительно возникающем позыве. Он настолько сильный и нестерпимый, что совладать с ним и добежать до туалета не удается. Иногда активный мочевой пузырь просто особенность организма и точную причину такого его „поведения“ надо узнавать у врача. Порой недержание такого рода сопряжено с менопаузой или иной гормональной перестройкой», — объясняют урологи.

Подбирать лечение в каждом случае нужно индивидуально, иногда может быть рекомендована и физиотерапия, и антидепрессанты, и заместительная гормональная терапия, и хирургическое вмешательство.

Хорошей профилактикой от любого вида недержания врачи называют упражнения Кегеля, но и здесь конкретные упражнения должен подобрать доктор. Еще важно следовать их правильной технике выполнения, иначе эффекта не будет либо, что еще хуже, проблема усугубится.