Пробуждение по будильнику является стрессом для организма

Сомнологи советуют приучить себя к самостоятельному подъему

Звук будильника воспринимается организмом как опасность и угроза, потому специалисты, изучающие сон, рекомендуют просыпаться по утрам самостоятельно.

«Пробуждение по будильнику негативно воздействует на организм. Если звон будильника раздается в период глубокого сна, когда человек вообще не настроен на подъем и бодрствование, организму приходится пребывать в сильнейшем стрессе, и весь день после этого человек будет ощущать усталость и подавленность», — информируют сомнологи.

Чтобы избегать такого вида стресса, следует постепенно приучать себя просыпаться без помощи звуков будильника, что вполне реально. Помочь в этом способно установление четкого режима дня — ложиться в постель вечером и вставать утром необходимо каждый раз в одинаковое время, также важно отводить для сна семь-восемь часов.

С будильником или без, открывая глаза по утрам, не спешите соскочить с кровати — сделайте осторожные потягивания, можете даже включить свою любимую песню и подумать о приятных моментах предстоящего дня.