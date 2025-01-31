Проблемы со зрением могут начаться от жирового гепатоза

Что еще указывает на ожирение печени

Ухудшение зрения в некоторых случаях может быть результатом развившейся жировой болезни печени. При таком недуге отмечается снижение концентрации витамина А в организме, который и отвечает за качество зрительной функции.

Кроме этого, патологическое накопление жира в печени проявляется сниженной работоспособностью, усиленным чувством усталости, потерей энергетических ресурсов. Все это объясняется утратой жирной печенью своих фильтрующих способностей и повышением токсической нагрузки на организм.

«О жировом гепатозе также говорит повышенный холестерин, дефицит витамина D, дискомфортные и болезненные ощущения в правом боку, появившиеся сосудистые звездочки на теле, синяки неясного происхождения», — информируют гепатологи.

При такой симптоматике не стоит затягивать с диагностикой организма, следует записаться к врачу и пройти назначенное обследование. Распознать гепатоз можно при проведении УЗИ.

Жировой болезни печени характерно формироваться не только под воздействием потребления алкоголя, патология может носить наследственный характер или быть отголоском нездорового рациона.