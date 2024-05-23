Проблемы с обонянием бывают вызваны психическим расстройством

Не только вирусная инфекция может лишить человека «нюха»

Нарушение или утрата обонятельной функции чаще связаны с патологией полости носа, например: риносинуситом, полипами, аллергическим ринитом. Но имеются и другие заболевания, которые способны лишить человека возможности различать запахи.

«Нарушиться обоняние может при сахарном диабете или каком-то гормональном колебании в организме. Еще это бывает вызвано неблагоприятными изменениями в головном мозге, что типично для больных деменцией, Альцгеймером или Паркинсоном», — сообщают медики.

Подобное случается и тогда, когда развивается шизофрения, депрессия, биполярное расстройство. Определенным психическим расстройствам свойственно снижать чувствительность к запахам и даже приводить к обонятельным галлюцинациям, то есть человеку кажется, что он ощущает какой-то запах, а на самом деле такой аромат поблизости отсутствует.

Заметив у себя нетипичные обонятельные нарушения, следует проконсультироваться с доктором.