Проблемы с деньгами назвали наиболее опасным стрессовым фактором для иммунитета

Эти трудности особенно губительны для систем организма

Ни для кого не секрет, что стрессовые ситуации подрывают физическое здоровье. В новом исследовании ученые определили, что наиболее губительными для состояния иммунитета, нервной и эндокринной систем являются проблемы с финансами.

Представители науки анализировали связь психологического стресса, различных иммунных и нейроэндокринных профилей, для этого они отобрали порядка 5000 участников возраста 50+.

«Наблюдение за биомаркерами С-реактивным белком и фибриногеном, участвующими во врожденном ответе иммунной системы на воспаления, и кортизолом с инсулиноподобным фактором роста 1, реагирующими на стрессовые обстоятельства, показало, что стрессу, вызванному денежными затруднениями, отводится роль наиболее мощной независимой причины, сказывающейся на здоровье человека», — сообщается об исследовании.

Ученые продолжат изучать полученные результаты и дополнят свой анализ другими работами, чтобы лучше понимать, почему деньги, а точнее, их недостаток имеет такое влияние на здоровье. Пока специалисты связывают масштабы этой формы стрессового воздействия с тем, что положение с финансами отражается на различных сторонах жизни человека, нередко приводя к семейным конфликтам, изолированности от социума, голоду и потере жилья.