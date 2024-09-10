Признаки застоя лимфы в организме

К чему это может привести

Лимфатическая система играет ключевую роль в поддержании здоровья: она помогает выводить из организма продукты обмена веществ и токсины, участвует в иммунных реакциях и обеспечивает защиту от инфекций, поддерживает баланс жидкости, а также переносит жиры и жирорастворимые витамины из кишечника в кровь. Потому, если лимфа застаивается, это имеет серьезные последствия.

«Одним из основных признаков застоя лимфы станет появление отеков, особенно в конечностях. Если отеки не проходят после отдыха, это может свидетельствовать о проблемах с лимфатической системой. Нарушения лимфотока также выражаются в хронической усталости, отсутствии энергии и чувстве слабости», — говорят сосудистые хирурги.

Поскольку лимфатическая система очень важна для защитных сил организма, сбои в ней ведут к частым простудам и другим инфекциям.

Помимо этого, застой лимфы может вызывать болезненные ощущения в области отеков, а также в мышцах и суставах. На коже могут появиться высыпания, покраснения или изменения текстуры.





Осложнения при застое лимфы включают:

• лимфедему — состояние, при котором происходит накопление лимфатической жидкости в тканях;

• инфекции — застойные явления создают благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов, что повышает риск инфекционных заболеваний;

• воспалительные процессы — хронический застой может привести к воспалению тканей и развитию заболеваний, а также сделать более выраженным целлюлит;

• проблемы с циркуляцией — ухудшение лимфатического дренажа способно негативно сказаться на общем кровообращении, что чревато различными сердечно-сосудистыми проблемами.

Чтобы улучшить циркуляцию лимфы и предотвратить ее застой, используйте следующие методы: физическую активность, массаж, правильное питание, контрастный душ, избегание длительного сидения.