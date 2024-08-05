Признаки заражения гельминтами

Каким образом паразиты попадают в организм

Гельминтозом называют группу инфекционных заболеваний, развивающихся при попадании в организм паразитических червей. Больше всего среди гельминтов распространены острицы и аскариды, а всего науке известно порядка 70 видов таких паразитов.

«Заражается организм через фекально-оральный путь — из-за грязных рук, воды, пищи либо контактный путь. Некоторым видам гельминтов удается попадать в организм при укусах насекомых», — сообщают медики.

При гельминтозе человек будет мучиться от зуда в области заднего прохода, высыпаний на коже, нарушений пищеварения — вздутия, болей, проблем со стулом, также заметит потерю массы тела, слабость и утомляемость, еще возможно появление аллергических реакций.

Для диагностирования гельминтоза обязательно сдается кал на исследование, при подтверждении заражения врач назначает специальную терапию.