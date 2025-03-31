Признаки цифрового аутизма

Этому особенно подвержены подростки

Термин «цифровой аутизм» описывает явление, когда люди (особенно к этому склонно более молодое поколение) начинают проявлять признаки социальной изоляции и снижения способности к межличностному общению из-за чрезмерного использования цифровых технологий: смартфонов, компьютеров и социальных сетей.

«Постоянное взаимодействие через экраны негативно сказывается на развитии социальных навыков, эмпатии и эмоционального интеллекта, что приводит к трудностям в реальных социальных взаимодействиях, снижению способности к установлению и поддержанию личных отношений», — говорят психологи.

Если человек берется за телефон сразу, как просыпается; постоянно ощущает «фантомные вибрации» (ему кажется, что телефон звонит или сигнализирует о сообщении); не может пойти без телефона даже туалет; во время еды также зависает в телефоне вместо общения с близкими за столом; его охватывает паника, если телефон вот-вот разрядится; также он приходит в ужас, когда случайно оставил телефон дома, — это указывает на симптомы цифрового аутизма.

Понятие «цифровой аутизм» пока не является официальным диагнозом, но то, что оно обозначает, уже сообщает нам о силе влияния технологий на психическое здоровье человека и его социальное поведение.