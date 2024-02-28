Признаки снижения функции печени

Как помочь органу восстановить работу

Печень представляет собой главный детокс-орган, работающий каждую секунду, — очищающий организм, обезвреживающий токсичные вещества и выводящий их при помощи желчи. Заметить, что с печенью что-то не так и она перестала справляться со своей задачей, можно даже по внешнему виду человека.

«При серой тусклой коже, экземах, аллергических реакциях, дерматитах, желто-коричневом налете на языке с утра, запахе изо рта, повышенном холестерине, увеличившемся весе, отсутствии сил, энергии, ощущении, что организм разваливается и находится в состоянии интоксикации, нужно оказать своей печени помощь и посетить врача», — предупреждают гепатологи.

Помимо лечения потребуется коррекция образа жизни. Так, придется полностью отказаться от алкоголя, ведь его безопасной дозы не существует.

Осторожнее надо быть и с фруктозой, которую содержат сладости, фруктовые соки, фитнес-батончики, чтобы не увеличивать количество жировых клеток в печени и не осложнять ее деятельность.

Забыть стоит о полуфабрикатах, соусах, колбасах, имеющих консерванты, усилители вкуса и красители.

Старайтесь не использовать пластиковую посуду для еды и питья, чтобы в организм не попадал токсичный бисфенол А.

Также важно нормализовать массу тела, поскольку ожирение становится провокатором жирового гепатоза.