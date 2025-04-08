Признаки сахарного диабета у ребенка по четырем «П»

Посетить врача нужно даже с одним симптомом

Сахарный диабет относится к группе заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, то есть постоянным увеличением глюкозы в крови. Происходит это из-за нарушения секреции или действия инсулина либо сочетания этих нарушений.

Инсулин — это гормон, выделяемый поджелудочной железой, он регулирует обмен углеводов, поддерживая глюкозу в крови на необходимом уровне, а также участвует в обмене жиров.

Зачастую родители не замечают изменения в поведении ребенка, указывающие на развитие заболевания, списывая это на учебную нагрузку или усталость. Как же не пропустить начальные признаки сахарного диабета I типа?

«Это болезнь четырех „П“ — именно так называют первые признаки сахарного диабета у детей. С чего все начинается? Нехватка инсулина ведет к увеличению содержания глюкозы, которая достигает такого уровня, что преодолевается так называемый почечный порог, и глюкоза начинает выделяться с мочой, уводя за собой жидкость, и, как следствие, происходит увеличение объема мочи — полиурия. На потерю жидкости компенсаторно реагирует центр жажды в головном мозге, и ребенок начинает очень много пить — это полидипсия», — говорит неонатолог, реаниматолог, заведующий межрайонным отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных для недоношенных детей городской клинической больницы № 1, руководитель школы «Здоровый малыш» Константин Ивлиев.

Далее наблюдаем, что инсулина по-прежнему нет, а глюкозы в избытке, ребенок ест все больше и больше — это полифагия, тут включаются процессы синтеза глюкозы и собственных белков и жиров, в результате ребенок теряет вес — похудение.

Если вы заметите у своего ребенка эти признаки, обратитесь к врачу для проведения обследования и постановки диагноза.