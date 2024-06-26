Признаки пристрастия подростка к наркотикам

Почему родителям нельзя занимать «позицию врага»

Если с ребенком случается беда и он начинает пробовать запрещенные вещества, родителям важно сохранять спокойное и достойное поведение. Эксперты советуют не устраивать истерик, не кричать и не паниковать, а просто поговорить с ребенком: иногда подросток «пробует новое» под чьим-то давлением или даже угрозами, но сам того не желает.

«Сохраните доверие! Если ребенок признался вам, значит, ищет поддержки. Крики и угрозы не помогут, они, скорее, оттолкнут от вас ребенка, он может замкнуться. Найдите в себе силы остаться ребенку союзником в решении его проблем. Необходимо донести мысль, что происходящая ситуация не может разрушить ваши отношения. При этом взрослому нужно четко озвучить свою позицию, например: „То, что ты сейчас делаешь, мне не нравится. Но я, как и раньше, люблю тебя, ты мне дорог“. Подросток должен почувствовать: что бы с ним ни произошло, от него не откажутся, чтобы он не боялся быть с вами откровенным», — говорит главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Челябинской области Анастасия Новохацки.

Не стоит занудствовать и устраивать многочасовые лекции, лучше коротко и на доступном подростку языке объяснить, какое пагубное воздействие оказывают токсические вещества на организм даже при разовом приеме.





Родителям следует быть в курсе всех дел ребенка. Обращать внимание на его друзей, на то, чем чадо занимается в школе и после уроков. Обеспечить подростка полезным досугом, поощрять правильные увлечения, успехи и достижения. Но не навязываться и не устраивать чрезмерную опеку и контроль.

«Стоит проконсультироваться со специалистами. Попробуйте уговорить ребенка пойти к психиатру-наркологу или психотерапевту для разрешения ваших сомнений. Можете обратиться на консультацию первоначально и без ребенка в случае его отказа. Сделать это можно анонимно», — отмечает психолог.

Важно! Главной причиной, побуждающей подростков к наркомании, врачи считают недостаток любви и душевного тепла в семье.





Если ребенок молчит, но вы подозреваете, что он попал в беду, распознать подростка, употребляющего наркотики, можно по физиологическим признакам: побледнению или покраснению кожных покровов (например, стать красным может нос), расширению либо сужению зрачков, покраснению или помутнению глаз, несвязности, замедленности или ускоренности речи, ухудшению или чрезмерному повышению аппетита, возникшему постоянному кашлю, проблеме с координацией движений, внезапным скачкам артериального давления, трудностям в работе с ЖКТ-органами, изменению запаха (все, что нетипично, должно насторожить, как и обильное выделение пота, которого ранее не было).

Обратите внимание на проявления поведенческого характера: психика стала возбужденной без явных на то причин либо ребенок стал вялым, подросток безразличен, у него ухудшились память и концентрация внимания, он стал уходить из дома, прогуливать уроки, успеваемость в школе упала; он не может быть сосредоточенным, появились нарушения сна, подросток неадекватно стал воспринимать критику, его настроение нестабильно; он меняет свое окружение и не проявляет интереса к прежде любимым занятиям; подросток постоянно просит у вас денег, из дома начали пропадать ценные вещи, имеют место «секретные» телефонные разговоры; в лексике появились новые слова (жаргон), ребенок стал лгать, его можно застать врасплох каким-нибудь вопросом, его внешность делается неопрятной.

Явные сигналы: следы от инъекций, порезы, синяки, наличие кусков бумаги, свернутой в трубочку, появившиеся закопченные ложки, фольга, возникновение непонятных капсул, пузырьков, жестянок, упаковки снотворных или успокоительных в комнате или вещах подростка.