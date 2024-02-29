Признаки формирования алкогольной зависимости

Какие вопросы нужно задать себе, чтобы выявить проблему

Если человек каждую неделю ждет пятницы, чтобы расслабиться после работы при помощи алкоголя, можно поднимать вопрос о формировании зависимости. Завидная регулярность «принятия на грудь» считается одним из признаков пагубной привычки. Даже если это пока никак не вредит вам, пора начинать борьбу со спиртным.

Когда человек понимает, что с алкоголем точно уже пора завязать, когда ему нужно опохмелиться на следующий день, чтобы улучшить самочувствие, когда он испытывает вину за то, что пил, и когда ближайшее окружение говорит, что надо принимать меры — это все проявления алкогольной зависимости. Если все утверждения для вас верны, пора себя вытаскивать из «синей ямы».

«Зависимость является бомбой замедленного действия. Злоупотребление алкоголем неминуемо ведет к возникновению опаснейших заболеваний, от которых вероятен летальный исход. Злостная зависимость не имеет возрастных ограничений. Беда может случиться с каждым и в любой момент. Поэтому необходимо внимательно относиться к своим близким, чтобы вовремя предостеречь их и направить к квалифицированным специалистам», — отмечает заведующая отделением профилактики поликлиники № 1 Городской клинической больницы № 6 Челябинска Юлия Сметанина.

На зависимость также указывают:

• постоянное желание употреблять алкоголь, даже в неподходящее время или в неподходящем месте;

• толерантность — потребность в увеличении дозы для достижения прежнего эффекта;

• ломка — физические и психологические симптомы, возникающие при отказе от употребления;

• отказ от социальной активности, увлечений, работы или учебы в пользу зависимости;

• продолжение употребления, несмотря на осознание проблем со здоровьем, личными отношениями или законом;

• проблемы с памятью, концентрацией внимания, изменения настроения;

• отрицание проблемы — неспособность признать, что зависимость стала помехой.

Отметим, у некоторых людей имеется физиологическая непереносимость алкоголя, что связано с активацией фермента, утяжеляющего губительное воздействие выпивки. Горячительные напитки в таком случае способствуют развитию интенсивного оксидативного стресса, что чревато воспалением сосудов и опасностью тяжелых повреждений сердечной мышцы.