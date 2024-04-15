Прийти к душевному равновесию поможет вязание

Умиротворяющее хобби учит сдержанности

При диагностировании психического расстройства либо просто наличии повышенной тревожности восстановить душевное равновесие позволит вязание — оно сделает человека спокойнее и упорядочит жизнь.

«Вязание обладает терапевтическим эффектом и для людей со стабильной психикой. В этом случае оно устраняет последствия ежедневного стресса, расслабляет после трудового дня, дает возможность легче переживать семейные кризисы, а также учит сосредотачиваться на важных вещах, не обращая внимания на раздражающие мелочи», — отмечают психологи.

Сейчас вязание может снова появиться в числе любимых занятий людей, но уже не из желания обзавестись модной вещицей, как это было раньше, а из стремления вернуть себе душевный комфорт.