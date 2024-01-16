Приводит ли удаление родинки к онкологии

Этот миф не дает покоя многим людям

Родинка, которая вам мешает, травмируется одеждой или цепочкой, находится под частым воздействием солнечных лучей, просто не нравится или даже раздражает, может оставаться на вашем теле лишь потому, что вы боитесь последствий ее удаления. Самый большой страх пациентов в том, что, избавившись от родинки, они столкнутся с меланомой — раком кожи.

«Научно доказано, что удаление родинок профессиональным дерматоонкологом является безопасной процедурой и не провоцирует онкологии. Наоборот, обращение к медикам с родинкой способствует ранней диагностике рака, при наличии патологии, поскольку перед удалением родинку тщательно обследуют», — объясняют врачи.

Абсолютное показание к удалению родинки — подозрение на злокачественность. Начальная стадия меланомы не сопровождается стремительным ростом и никак не беспокоит пациента, потому за своими родинками нужно следить. Если вы заметили, что какая-то ваша родинка стала ассиметричной, имеет неровные границы, неравномерный цвет, диаметр более 5 мм, кровоточит или еще как-то беспокоит — немедленно покажитесь врачу (даже при наличии одного признака).