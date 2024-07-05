Приведет ли сон при работающем кондиционере к болезни

Людям с хроническими заболеваниями нужно быть осторожнее с прибором

В жару очень сложно заснуть с комфортом, ведь даже ночью в нагретых за день домах температура воздуха остается повышенной. И чтобы такие условия не мешали полноценному отдыху, рука тянется к пульту от кондиционера. Можно ли спать с включенным кондиционером, не опасаясь заболеть?

Работающий кондиционер приводит к понижению уровня влажности воздуха, а это провоцирует сухость кожных покровов и слизистых. От сухости человек испытывает дискомфорт и раздражение и делается уязвимее перед респираторными заболеваниями.

«Низкие температуры также причина переохлаждения, на фоне которого ослабевает иммунная защита и организм становится более восприимчив к простудам», — говорят врачи.

Если вы заходите в комнату с включенным кондиционером после улицы, что особенно типично для отдыхающих в жарких странах, организм от резкого перепада температурного режима перенапрягается, что оборачивается мышечной скованностью и болью.

«Главная опасность исходит от установок, обслуживанием которых пренебрегают. Нечищеные кондиционеры полны пыли, плесени, бактерий и других аллергенов, от которых страдает дыхательная система, случается аллергическая реакция и усугубляется симптоматика при астме», — предупреждают медики.

Во избежание названных проблем рекомендуется выставлять на кондиционере режим в 22—26°С — такая температура считается комфортной, периодически вызывать специалиста для очистки устройства, а также пользоваться увлажнителем воздуха и специальными средствами для предотвращения сухости слизистых при хронических проблемах с ЛОР-органами.