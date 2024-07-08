Присутствие женщины повышает аппетит мужчины

Это связано с положительными эмоциями

Когда мужчина ест в компании женщины, его аппетит может усиливаться, поскольку дама способна вызвать в мужчине чувства радости и влечения. От таких эмоций активируется высвобождение гормонов удовольствия — эндорфинов, что и воздействует на уровень аппетита.

«На аппетите могут сказываться и феромоны, а именно их обмен между мужчиной и женщиной», — таковы результаты некоторых исследований.

Рядом с привлекательной женщиной у мужчины оживляется симпатическая нервная система, отвечающая за реакции на стресс и возбуждение. Эта стимуляция отражается на метаболизме и энергетическом балансе, в том числе и пробуждении аппетита.