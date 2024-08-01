Пристрастие к алкоголю может привести к энцефалопатии

Вредная привычка нарушает работу мозга

Злоупотребление спиртными напитками чревато нарушениями в функционировании головного мозга. Одним из наиболее распространенных побочных явлений зависимости врачи называют энцефалопатию — патологический процесс, изменяющий ткани мозга и нарушающий полноценное функционирование ЦНС.

«Алкоголизм разрушает личность, поскольку в коре больших полушарий гибнут нейроны. У человека страдают когнитивные способности и память, ухудшается работоспособность, он делается более раздражительным и агрессивным», — сообщают медики.

При бесконтрольном приеме спиртного также повреждаются ЖКТ-органы: на слизистых рта, пищевода и желудка появляются ожоги, которые позже трансформируются в язвы или опухоли. Постоянный прием алкоголя губителен и для поджелудочной железы — развивается панкреатит и даже некроз.

И конечно, удар алкоголь наносит почкам и печени. Здоровые клетки печени замещаются жировыми — формируется гепатоз, вслед за ним идет цирроз. Опасным осложнением цирроза считается портальная гипертензия, при которой отмечается избыточный сброс крови по венам пищевода. От этого вены расширяются и могут порваться, что грозит началом опасного кровотечения.