Принять душ важно в первые полчаса после тренировки

Почему дерматологи советуют мыться сразу

Игнорирование посещения душевой сразу после тренировки считается большой ошибкой, ведущей к развитию дерматологических проблем, вплоть до серьезных кожных инфекций.

«За время занятий физическими упражнениями на кожных покровах накапливается определенное количество пота, грязи и себума, которые требуется смыть, чтобы не случилось закупоривания пор и последующих высыпаний, дерматита и фолликулита. И естественно, гигиена важна для предотвращения деятельности бактерий во влажной и теплой среде, приводящей к неприятному запаху», — сообщают дерматологи.

Пропуская душ, человек повышает риски подцепить стафилококк или его устойчивую форму — метициллин-резистентный золотистый стафилококк. Входными воротами для таких бактерий становятся микротрещины на коже, а заражение бывает чревато абсцессами и хирургическим вмешательством. Еще можно пострадать от грибковых инфекций, например микоза стопы, паховой эпидермофитии и стригущего лишая.

Потому сходить в душ следует в первые полчаса после завершения физических упражнений. Рекомендуется также пользоваться мягким очищающим средством со сбалансированным уровнем pH. Если ваша кожа склонна к акне, выбирайте гель, содержащий салициловую или гликолевую кислоту, чувствительным же покровам подойдет гипоаллергенная формула, не имеющая отдушек.

