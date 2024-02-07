Прием аспирина может спровоцировать кровотечение

Профилактику тромбообразования препаратом назначает только врач

Кто-то считает аспирин универсальной и безобидной таблеткой, потому может годами практиковать прием медикамента, не обращая внимания на возможные побочные реакции.

«Необоснованный прием аспирина может вызвать тяжелые последствия, в том числе инсульт с кровоизлиянием. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний кардиологи и терапевты часто прописывают аспирин пациентам. Среди показаний к его приему ишемический инсульт, инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Пить аспирин можно лишь с одобрения врача, также доктор должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в его случае», — информирует главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

Порой аспирин становится причиной изжоги, боли в области желудка, приводит к язве желудка и кровотечению. В случае недомогания, вызванного приемом аспирина, нужно показаться врачу. Аспирин и другие антиагреганты — препараты, препятствующие тромбообразованию, — противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях.