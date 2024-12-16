Придать волосам блеска помогут эти натуральные средства

Их можно использовать в качестве ополаскивателя

Мечтаете о здоровых и блестящих волосах? Попробуйте приготовить для этого натуральные ополаскиватели из простых и доступных компонентов.

Яблочный уксус. Продукт помогает восстановить pH-баланс волос, делает их гладкими и блестящими, а также избавляет от перхоти. Возьмите одну часть яблочного уксуса, три части воды и смешайте. После мытья головы нанесите состав на волосы, избегая попадания на кожу головы. Через пять минут смойте водой.

Зеленый чай. Напиток богат антиоксидантами и позволяет укреплять волосы, придавая им здоровый блеск. Заварите два-три пакетика зеленого чая в 500 мл горячей воды (не крутой кипяток). Настаивайте 15 минут, после остудите до комнатной температуры и используйте как ополаскиватель. Смывать не нужно.





Лимонный сок. Обеспечит блеск и улучшение текстуры волос, а также поборется с жирностью. Сок одного лимона смешайте с литром воды, ополосните составом волосы, выдержите пять минут и смойте теплой водой.

Ромашка. Светлым волосам ромашка подарит не только блеск, но и золотистый оттенок, а еще цветок успокаивает кожу головы. Две-три столовые ложки цветков ромашки запаривают в 500 мл воды и настаивают полчаса. Процеживают и применяют в качестве несмываемого ополаскивателя.

Мед. Этот сладкий продукт гарантирует блеск волосам, а еще увлажняет и питает шевелюру. Две столовые ложки меда нужно развести в литре теплой воды, затем ополоснуть чистые волосы, оставить на пять минут для воздействия и смыть теплой водой.