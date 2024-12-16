Причины возникновения бессонницы

Когда проблемы со сном приобретают хроническую форму

Ночная бессонница бывает продуктивной у творческих людей, но что делать, если вставать приходится рано, а вечером, даже при наличии усталости и слипающихся глаз, уснуть не получается, потому что мозг продолжает активничать и не дает покоя? Какие факторы способны вызывать такое состояние?

Стресс и тревога. Психоэмоциональное напряжение часто мешает расслабиться. Если вы переживаете о предстоящих событиях, работе или личных отношениях, это может стать причиной бессонницы. В таких случаях, даже когда тело хочет отдыха, разум продолжает активно работать.

Депрессия. Это серьезное психическое расстройство также способно привести к нарушению сна. Люди в депрессии могут ощущать усталость, но при этом испытывать трудности с засыпанием.

Недостаток физической активности. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, ваше тело не будет достаточно уставать, чтобы обеспечить качественный сон. Регулярные физические нагрузки помогают улучшить качество сна и способствуют расслаблению.

Проблемы со здоровьем. Некоторые заболевания, такие как хроническая боль, аллергии или проблемы с дыханием, например апноэ сна, могут вызывать постоянное состояние дискомфорта, из-за чего сложно расслабиться и заснуть.





Шум и свет. Неподходящие условия для сна — шумные соседи или яркий свет с улицы, мешают расслаблению и засыпанию, несмотря на то, что вы чувствуете себя уставшими.

Температура в помещении. Слишком высокая или низкая температура также становится причиной бессонницы. Комфортная температура для сна обычно составляет 18—22°C.

Кофеин и алкоголь. Употребление кофеина или алкоголя, особенно в вечернее время, нарушает цикл сна, несмотря на то, что чувствуется усталость.

Использование гаджетов перед сном. Синее световое излучение от экранов телефонов и компьютеров подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон, что осложняет засыпание.

Прием лекарств. Некоторые препараты способны влиять на качество сна. Если вы принимаете что-то, что может вызывать бессонницу, проконсультируйтесь с врачом, как быть в такой ситуации, когда важно получать лечение и при этом не обзаводиться новыми проблемами на фоне дефицита или полного отсутствия сна.

Важно! Если симптоматика бессонницы беспокоит вас от трех и более дней в неделю и длится не менее трех месяцев, уместно говорить о хронической бессоннице, с которой требуется обращение за медицинской помощью.