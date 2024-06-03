Причины развития косолапости

Проблема бывает врожденной и приобретенной

Чаще всего люди страдают врожденной косолапостью, образовавшейся при диспластическом процессе, то есть неправильном развитии соединительной ткани, формирующей опорно-двигательный аппарат.

«Дисплазию соединительной ткани могут вызвать факторы, сопровождающие беременность: например пагубные привычки матери, перенесенные инфекции, нарушения внутриутробного развития, тазовое предлежание, избыточное давление на ребенка в утробе, что типично для маловодия или гипертонуса матки. Врожденная косолапость у ребенка заметна сразу по „подвернутому“ положению и серповидной форме стоп», — объясняют врачи.

Приобрести косолапость можно вне зависимости от возраста, имея здоровую стопу. Проблема появляется после травмирования, неврологического, системного и генетического заболевания, тяжелого ожога.

Косолапость провоцирует нарушение статической и динамической работы стопы, перенос опоры, ограниченность движения стопы, болезненность. Если косолапость не лечить, она отразится не только на ходьбе, но и на состоянии позвоночника, коленных и тазобедренных суставов, может привести к мышечной атрофии ног.