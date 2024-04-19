Причины избыточной растительности на теле у женщин

При таком явлении нужно проверить гормональную систему

Все женщины грезят о густых волосах на голове, длинных ресницах и бровях без проплешин, а от прочих волос на теле пытаются всячески избавиться. Но бывают случаи, когда растительность у женщины имеется не только там, где предусмотрено изначально природой, а вовсе идет по мужскому типу, когда темные волосы можно найти на лице, животе и прочих местах.

«Такое состояние, когда у женщины отмечается чрезмерный рост волос, называется гирсутизмом. Это не только неприятно физически, но и травмирует эмоционально, сказываясь на самооценке и психологическом благополучии. Появляется гирсутизм, как правило, от избытка у женщин мужского полового гормона — тестостерона», — объясняют врачи.

Гирсутизмбывает обусловлен:

• синдромом поликистозных яичников;

• проблемами с щитовидной железой или гиперплазией надпочечников;

• генетикой.

Чтобы решить проблему, женщине нужно обратиться к эндокринологу и гинекологу. Установив причину повышенной волосатости, доктора подберут подходящее лечение.