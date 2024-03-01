Причиной головной боли бывает искривленная носовая перегородка

Когда в такой ситуации показана операция

Если вас часто беспокоит головная боль на фоне заложенности носа, а назальные капли вы всюду берете с собой, возможно, провокатором этого дискомфорта является искривленная носовая перегородка.

«Смещение, искривление и другие деформации перегородки наблюдаются по статистике у 80% людей по разным причинам: наследственная патология, травмы носа, влияние компенсаторных механизмов при полипах или опухолях внутри носа. В случае выраженного искривления носовой пластинки развиваются серьезные заболевания и осложнения, например склонность к респираторным инфекциям, воспаление околоносовых пазух, фарингит, тонзиллит, болезни среднего уха, храп. Кривая перегородка препятствует вентиляции головного мозга, из-за чего часто беспокоит вялость, упадок сил»,— говорит оториноларинголог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Антон Шаламов.

Выравнивание перегородки рекомендовано при:

• нарушении носового дыхания, вызванного искривлением;

• хроническом воспалении придаточных пазух;

• повреждении носовой перегородки травмой;

• перфорации хрящевой перегородки из-за вдыхания токсичных веществ;

• апноэ и храпе.

Устранение деформации носовой перегородки проводится путем септопластики под общим наркозом. Разрезы на лице не делаются, коррекция совершается через носовые ходы. Во время операции также решают проблемы, связанные с заболеваниями носа и околоносовых пазух.