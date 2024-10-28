При тяге к сладкому нужно есть морковку

Нарушение аппетита часто может указывать на депрессию

То, что при помощи еды можно справиться с негативными эмоциями, вошло в нас с молоком матери, ведь кормление грудью является проверенным способом успокоения ребенка. Если вы пытаетесь посредством пищи совладать с подавленным настроением, апатией и чувством безнадежности, вероятно, следует внимательнее отнестись к состоянию своей психики, а также рациону. Повышенный аппетит нередко указывает на депрессивное расстройство.

«Несмотря на то что при депрессии часто хочется есть сладкое и вредное, лучше заменить эти продукты на овощи и фрукты. Ешьте больше плодов красного и оранжевого цвета, в них много витамина С, который превращает животный белок в серотонин и укрепляет иммунитет. Еще в овощах и фруктах есть флавоноиды — они улучшают кровообращение и снабжают мозг кислородом — орган начинает лучше работать, и человек становится бодрее и собраннее», — говорит психиатр Областной психоневрологической больницы № 1 Челябинска Виталий Чинарев.

Чтобы питание было сбалансированным и вас меньше тянуло на вредные сладости, разнообразьте меню и другими полезными продуктами — индейкой, рыбой, сыром, горьким шоколадом, бобовыми, орехами, семенами и специями. Из напитков можно выбрать какао, зеленый чай, молоко.

Правильная диета помогает облегчить состояние при депрессии, но с появлением ментальных проблем консультацией специалиста лучше не пренебрегать. Конечно, можно проблему «заесть», но облегчение будет кратковременным, ситуация этим не разрешится, а вот неприятностей в виде лишнего веса и прочих последствий переедания лишь добавится.