При тугоухости важно контролировать артериальное давление

С ухудшениями слуха нужно скорее посетить врача

Тугоухостью называют стойкое ослабление слуха, для которого характерно нарушение в восприятии звуков окружающего мира и проблемы в речевой коммуникации.

Острая тугоухость длится до одного месяца. С этим симптомом важно срочно обратиться к ЛОР-врачу. Лечение обычно проводится в условиях стационара гормональными препаратами внутривенно — используют глюкокортикостероиды. У половины таких пациентов слух восстанавливается.

При хронической тугоухости, продолжающейся более одного месяца, требуется стабилизация артериального давления и ежедневное заполнение дневника контроля давления и пульса. Потому что при каждом повышении давления слух снижается от 10 до 20 дБ.

«Пациентам важно соблюдать режим труда и отдыха и ограничить стрессовые ситуации, избегать воздействия повышенных уровней шума и вибрации. С хронической тугоухостью рекомендовано постоянное наблюдение у оториноларинголога для назначения поддерживающего лечения», — информирует сурдолог высшей квалификационной категории, к. м. н. Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Наталья Черныш.

Пациентам, у которых есть затруднения в общении в быту или на работе, подбирается слуховой аппарат в специальных центрах слухопротезирования.

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