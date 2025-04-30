При тахикардии полезны эти три продукта

Добавьте их в рацион как дополнение к терапии

Если вы страдаете тахикардией, в качестве вспомогательного средства можно использовать продукты питания. Всем хорошо известно, что кофе, например, повышает пульс, поэтому людям с патологиями сердца напиток противопоказан. Однако есть продукты, способные иначе влиять на здоровье, приводя показатели пульса к норме.

«Регулярно ешьте авокадо, в нем много магния, калия и мононенасыщенных жирных кислот, поддерживающих правильную работу сердечной мышцы», — говорят кардиологи.

Еще следует разнообразить рацион шпинатом, в нем достаточно магния и фолиевой кислоты, регулирующих деятельность вегетативной нервной системы.

Также полезно пить кефир. За счет пробиотиков, триптофана и других полезных бактерий напиток полезен для кишечной микрофлоры и стимуляции производства серотонина. Потребление кефира позволяет бороться с гиперактивностью миокарда, вызванной стрессовым фактором.

Для людей с патологиями сердца очень важны сбалансированное питание, регулярные посильные физические нагрузки, качественный сон и отсутствие стресса.