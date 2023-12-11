При снижении работоспособности нужно сдать эти гормоны

Анализы могут выявить заболевание

Чувствуете, что вам не хватает энергичности? Возможно, причина в накопившейся усталости к окончанию года, а может, дело в сбоях гормональной системы.

«При проблемах с инсулином и тиреотропным гормоном можно мучиться упадком сил, сложностями при утреннем подъеме, заметить, что от былой работоспособности не осталось и следа. Еще эти гормоны связаны с массой тела и отечностью», — говорят эндокринологи.

Задача инсулина — доставлять клеткам глюкозу и регулировать течение обменных процессов. При повышенных показателях можно столкнуться с прибавкой массы, метаболическим синдромом, сахарным диабетом II типа, тканевым гипотиреозом. Если значения будут ниже нормы, вес снизится, но это не станет поводом для радости, поскольку разовьется инсулинозависимый диабет.

Тиреотропным гормоном (ТТГ) контролируется щитовидная железа, от него зависит работа метаболизма, процесс расщепления жиров в области талии и синтез белка в мышцах. Завышенные показатели приведут к увеличению массы тела, отечности, сонливости и вялости, непереносимости холода, запорам, проблемам с кожными покровами. При низких значениях человек сильно худеет, порой сталкиваясь с истощением, имеет нарушения в работе сердца, диарею и тревожные состояния.