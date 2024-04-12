При самолечении ушной боли можно оглохнуть

Почему ухо не может продуть

Обычно ушную боль провоцирует отит — воспаление среднего уха, и ошибкой является полагать, что эта проблема вызвана переохлаждением или сильным ветром.

«Уши не продувает, в них развивается воспалительный процесс, вызванный вирусами и бактериями. Основная часть отитов связана с проникновением в область среднего уха бактерий или инфекционных компонентов, находящихся в носоглотке при насморке», — говорят оториноларингологи.

Если вас беспокоит ушная боль, скорее посетите ЛОР-врача, чтобы не совершить ошибок при самолечении. Так, медики запрещают пользоваться каплями — ими может окраситься барабанная перепонка, от них бывает местная аллергическая реакция, и все это смажет истинную картину болезни и осложнит врачебную диагностику. Воспаление нередко сопровождается спонтанным разрывом перепонки, а от капель при этом усиливаются болевые ощущения, появляется тошнота, приступы головокружения, может даже развиться глухота.

«Не стоит прибегать и к согревающим процедурам, когда к воспалительному процессу применяется тепло, развиваются гнойные осложнения», — предостерегают врачи.

Еще большой ошибкой становится закладывание больного уха ватой — это лишь повышает риски инфицирования более глубоких ушных отделов, создает условия грибкам и прочим патогенам для развития.

Единственное, что допускается сделать при ушной боли до посещения доктора, — это принять обезболивающую таблетку. Кстати, к врачу надо прийти в первые сутки, иначе можно пострадать от осложнений.