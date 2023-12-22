При резком пробуждении повышаются риски инфаркта

Беспокойный подъем вызывает высокое давление

Исследования показали, что при резком пробуждении по утрам человек страдает от повышенного артериального давления. От неожиданного прерывания сна, которое и случается при использовании будильника, состояние сердечно-сосудистой системы становится уязвимым.

«Просыпаясь по звонку будильника, человек сталкивается со стрессом, что грозит скачком артериального давления и развитием сердечно-сосудистых катастроф. Естественное же пробуждение подобных проблем не приносит», — говорят медики.

Подскочившее стремительно артериальное давление вызывает активацию симпатической нервной системы, а это приводит к изменению кровоснабжения в органах и в миокарде также. От суженных кровеносных сосудов возрастает нагрузка на сердечную мышцу, что ухудшает деятельность и состояние миокарда.

Особенно вредит резкое пробуждение по звонку будильника тем, кто хронически недосыпает. Как раз полноценный сон продолжительностью семь-восемь часов позволит выработать привычку просыпаться самостоятельно, без использования раздражающих звуковых сигналов.