При регулярном потреблении чая можно снизить риски кардиопатологий на 20%

Многочисленные исследования доказали пользу напитка для сердца

Анализ свыше 50 научных работ показал, что ежедневное потребление чая, как черного, так и зеленого, помогает снизить риски развития сердечно-сосудистых патологий на 20%. Такой эффект достижим благодаря природным соединениям, которые содержатся в чайных листьях.

«Чай богат антиоксидантами — катехинами и флавоноидами, помогающими нейтрализовать свободные радикалы для защиты клеток организма от повреждений и снижения рисков развития атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта. Катехины также улучшают эластичность сосудов и содействуют в нормализации уровня холестерина, что профилактирует вероятность формирования холестериновых бляшек на стенках артерий, предотвращают образование тромбов и поддерживают здоровые показатели артериального давления», — говорят кардиологи.

Полифенолы, содержащиеся в чае, предупреждают появление воспалительных процессов в сосудах, а наличие аминокислоты L‑теанина работает в качестве успокоительного для нервной системы, давая отпор стрессу и контролируя концентрацию гормонов кортизола и адреналина, что также важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

